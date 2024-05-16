Иногда голкиперам удаются жемчужины, которые ничем не хуже шикарных голов. И одним из таких шедевров может похвастаться знаменитый Грегори Купе.

Грегори Купе – один из самых ярких вратарей в истории европейского футбола. Как и Фабьен Бартез, он не мог похвастаться антропометрическими данными – его рост всего 181 сантиметр, далеко не стандартные данные как для стража ворот.

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Впрочем, это не помешало ему достичь самых высоких футбольных высот. Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о моменте в жизни Грегори, который стал трамплином для его дальнейшей карьеры.

Лигу чемпионов 2001/2002 Лион благодаря второму месту в чемпионате начинал сразу с группового этапа. Вся футбольная Европа как раз гудела от перформанса, который выдали в финале предыдущего розыгрыша Оливер Кан и Сантьяго Каньисарес, и всем вратарям также хотелось громко о себе заявить.

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Не было недостатка в подобных амбициях и у Грегори Купе. В своей карьере ему приходилось биться за выживание в Лиге 1, держать мощный эмоциональный удар в Лиге 2, чувствовать второе дыхание благодаря трансферу в Лион. Именно в составе "ткачей" он раскрылся на полную и начал мечтать о ЛЧ и футболке сборной. В конце концов судьба вознаградила его за реки пота и безумную веру в себя. Сейвом, который вполне заслуженно считают одним из лучших в истории Лиги чемпионов.

В групповом этапе Лиону выпало соревноваться с Барселоной, Байером и Фенербахче. Фаворитом вполне понятно считались каталонцы, а "ткачи" должны были сразиться с "фармацевтами" за второе место. Уже в первом матче французы уступили на родном Жерлане, что подкосило амбиции команды. Вояж в Стамбул был успешным, и следующий в Барселону должен был определить дальнейшие шансы на путевку в плей-офф.

Хозяева сразу взяли матч под контроль и устроили осаду ворот Купе. Тот героически спасал команду, но мандраж у защитников это не преодолело. В одном из моментов защитник под прессингом Ривалдо запаниковал и отдал пас прямо в собственные ворота, "за воротник" Купе. Грегори сориентировался в ситуации и в сногсшибательном прыжке головой перевел мяч в перекладину. Ривалдо был тут как тут на добивании, но Купе и здесь спас. Этот чудо-сейв можно пересматривать снова и снова.

В конце матча Барса таки дожала Лион на 2:0, Купе не мог что-то сделать. Однако у него точно не было причин быть недовольным собой – иногда цена за страницу в истории ЛЧ бывает очень высока.