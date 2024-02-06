Нападающий Жироны Артем Довбик сможет помочь команде в матче за первое место в Ла Лиге.

Украинский форвард не смог сыграть против Реал Сосьедада (0:0) из-за повреждения. Первые тесты смутили Жирону, поскольку подозревались проблемы с мениском.

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Как сообщает Mundo Deportivo, последние тесты показали, что у Довбика нет серьезного повреждения. Артем будет готов сыграть против Реала в 24-м туре. Тренерский штаб Жироны заботится о каждой мелочи, чтобы нападающий был в оптимальной форме перед важной игрой. После исключения травмы мениска, главная забота медиков и тренеров заключается в том, чтобы нападающий больше не испытывал дискомфорта в колене.

Напомним, Артем Довбик присоединился к каталонскому клубу летом 2023 года. В активе украинца 14 голов в 24 матчах за Жирону во всех турнирах.

Реал сейчас находится на первом месте в турнирной таблице с 58 очками. Команда Довбика и Цыганкова отстает на два пункта и расположилась на второй строчке.

Встреча мадридцев с Жироной запланирована на субботу, 10 февраля. Начало матча в 19:30 по киевскому времени.

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