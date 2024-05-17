Лидс вышел в финал плей-офф Чемпионшипа, разгромив Норвич
В четверг, 16 мая, Лидс разгромил Норвич в полуфинале плей-офф Чемпионшипа (4:0).
Чемпионшип, плей-офф (1/2 финала)
Лидс – Норвич – 4:0
Голы: Груев,7, Пиру, 20, Рюттер, 40, Саммервилл, 68
Лидс стал первым финалистом плей-офф Чемпионшипа. В четверг команда Даниэля Фарке разгромила Норвич со счётом 4:0 и теперь находится в ожидании своего соперника, который определится в очной встрече между Вест Бромвичем и Саутгемптоном.
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На Элланд Роуд произошло "избиение младенца". Если бы не вратарь "канареек" Ангус Ганн, разрыв в счёте мог быть гораздо больше. После матча экс-полузащитник Норвича Дэвид Фокс в комментарии ВВС отметил, что посмотрел матч "мужчин против мальчиков".
Финал плей-офф Чемпионшипа состоится 26 мая в Лондоне на Уэмбли. Напомним, что Лестер и Ипсвич получили прямые путёвки в АПЛ по итогам сезона.
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