Михаилу Мудрику пришлось досрочно завершить выездной поединок против Брайтона (2:1) еще в первом тайме. После столкновения с защитником "чаек" Тариком Лемпти, украинец завалился на газон и не смог самостоятельно подняться. Покидать футбольное поле пришлось с помощью бригады клубных медиков.

Арбитр встречи, как и рефери, которые работали на VAR, не увидели ничего преступного в действиях Лемпти, несмотря на то, что на повторах заметно, как воспитанник академии Челси умышленно выставлял плечо, которое привело к удару по голове Мудрика. Согласно правилам, если у игрока есть подозрение на сотрясение мозга, то на полное обследование и восстановление нужно 7 дней. Поэтому сезон для Михаила в Челси завершен, ведь участия в последнем матче против Борнмута он не будет принимать. Об этом и не только смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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