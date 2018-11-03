Главные новости футбола 2 ноября: матч Шахтер – Динамо в Кубке Украины, Зозуля забил красивый гол за Альбасете

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 2 ноября.

Украина

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины, по итогам которой нас ждет противостояние Шахтер – Динамо. Базовая дата матчей – 3 апреля 2019 года.

Накануне матча Шахтер – Динамо в рамках 14 тура УПЛ "Футбол 24" определил наиболее результативного игрока противостояния, а также еще нескольких номинантов.

Лидеры Шахтера Тайсон и Тарас Степаненко тренировались в общей группе за день до игры. К слову, в матче молодежных команд Динамо разгромило Шахтер со счетом 3:0.

Также директор департамента Динамо по работе со СМИ Николай Несенюк дал резонансное интервью, в котором прошелся по Шахтеру и даже игроках сборной Украины.

Матч сборной Украины в Днепре под угрозой срыва. По информации СМИ, поединок Украина – Турция, запланированный на 20 ноября, может быть проведен за рубежом.

Украинцы за рубежом

Роман Зозуля отметился голом за Альбасете. Украинец ударом через себя поразил ворота Химнастика и принес своей команде важную победу.

Александр Зинченко получил хорошие оценки за свою игру в матче Кубка английской Лиги Манчестер Сити – Фулхэм. Болельщики "горожан" также отметили действия хавбека сборной Украины.

"Футбол 24" разобрался, почему для Андрея Лунина решение уйти в аренду из Реала пошло на пользу – даже несмотря на то, что украинец провел в Леганесе только один матч за более чем 2 месяца.

Другие топ-события

Издание Football Leaks опубликовало результаты нескольких расследований. По итогам одного из них установлено, что европейские топ-клубы намерены создать Суперлигу уже с 2021 года. Кроме того, глава ФИФА подозревается в помощи топ-клубам избежать наказания за нарушение финансового фэйр-плей.

В центральном матче тура чемпионата Франции ПСЖ обыграл Лилль, который был ближайшим преследователем парижан. Теперь Неймар, Мбаппе и компания оторвались уже на 11 очков.

Лидер Манчестер Сити Кевин де Брюйне получил травму, из-за которой не сыграет против Шахтера в Лиге чемпионов.