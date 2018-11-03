Инфантино и Платини помогли Манчестер Сити и ПСЖ избежать санкций за несоблюдение финансового фэйр-плей, – СМИ

Нынешний глава ФИФА Джанни Инфантино и экс-президент УЕФА Мишель Платини помогали клубам избежать санкций за несоблюдение правил финансового фэйр-плей. Соответствующие данные опубликовало издание Football Leaks.

Бывший глава УЕФА Мишель Платини и нынешний руководитель ФИФА Джанни Инфантино поспособствовали ПСЖ и Манчестер Сити избежать наказания за нарушение требований финансового фэйр-плей. Соответствующие данные опубликовало издание Football Leaks.

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Как отмечает источник, в период с 2011 по 2013 годы оба клуба имели серьезный дефицит бюджета, из-за чего могли получить санкции даже в виде исключения из Лиги чемпионов. В то время Платини возглавлял УЕФА, а Инфантино был генеральным секретарем организации. Оба чиновника знали о ситуации в клубах и боролись за их интересы, несмотря на свои должности в руководящем органе европейского футбола.

В частности, в течение нескольких лет ПСЖ получал больше 200 млн евро ежегодно в соответствии с условиями контракта с министерством туризма Катара (всего – более миллиарда евро). Позже независимые эксперты установили, что реальная сумма сделки должна была составить всего около 3 млн ежегодно, то есть по сути, контракт был фиктивным с целью показать несуществующие доходы. Что касается Манчестер Сити, то убытки клуба составляли более 200 млн евро, что в 5 раз превышало допустимую норму.

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Как отмечает источник, Инфантино несколько раз встречался с представителями ПСЖ и Манчестер Сити и предлагал компромиссные варианты решения ситуации, чего делать не имел права. Платини знал о нарушениях, но никак не отреагировал. Кроме моего француз тоже вел переговоры с владельцем ПСЖ Насером Аль-Хелаифи.

В итоге в 2014 году и ПСЖ, и Ман Сити достигли компромисса с УЕФА, не получив никаких санкций. В последующие несколько лет оба клуба в сумме потратили на игроков более миллиарда евро. В частности, ПСЖ подписал Неймара за 222 млн евро и Килиана Мбаппе примерно за 180 млн.

Стоит отметить, что Мишель Платини был отстранен от футбольной деятельности, однако позже француза оправдали. Инфантино же в 2016 году стал президентом ФИФА.