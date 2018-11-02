Динамо U-21 разгромило молодежную команду Шахтера

Шахтер U-21 дома проиграл Динамо U-21 в 14 туре молодежного чемпионата Украины.

Георгий Цитаишвили красивым ударом в дальнюю девятку вывел динамовцев вперед уже на 7-й минуте матча. Во втором тайме преимущество киевлян удвоил Евгений Смирный. В конце матча защитник Шахтера Юрий Мате установил окончательный счет, поразив собственные ворота.

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Стоит заметить, что за Динамо в этом поединке сыграл датский полузащитник Микел Дуэлунд. Он вышел в старте и провел на поле 85 минут.

После этого матча молодежная команда Динамо продолжает возглавлять турнирную таблицу, имея в своем активе 37 очков. У "горняков" 25 зачетных пунктов и 4 место.

Чемпионат Украины, молодежное первенство

Шахтер U-21 – Динамо U-21 – 0:3

Голы: Цитаишвили, 7, Смирный, 64, Мате, 90+3 (автогол)