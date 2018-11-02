Де Брюйне официально пропустит 5-6 недель и не сыграет против Шахтера

Манчестер Сити на своем официальном сайте подтвердил травму хавбека Кевина де Брюйне.

Хавбек Манчестер Сити Кевин де Брюйне получил травму колена во время Кубка английской лиги против Фулхэма (2:0) и не смог доиграть поединок.

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В конце второго тайма бельгиец оказался на газоне после столкновения с защитником Фулхэма Фосу-Менсой, который приземлился де Брюйне на правое колено. Отметим, недавно именно из-за травмы правого колена Кевин был вынужден пропустить 2 месяца.

Официальный сайт горожан сообщил, что хавбек действительно пропустит 5-6 недель, но операция на колене де Брюйне не понадобится.

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Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не видит в этом проблемы для бельгийца: "У него есть возможность побыть со своей семьей, потом будет перерыв на матчи сборных, а затем он вернется", – сказал наставник горожан.