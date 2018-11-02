Почему Лунин хорошо сделал, не оставшись в Реале – парадокс украинского вратаря, установившего рекорд

Андрей Лунин принял максимально правильное решение, перейдя в аренду из Реала, хотя и получает в Леганесе мизерные шансы на игру. "Футбол 24" объясняет, почему так.

Вратарь сборной Украины этим летом сначала долго думал, куда из топ-клубов переходить, а потом, где ему будет лучше – в Реале, где бы получал шансы только в Кубке Короля, или аренде? Трансфер Куртуа наломал все планы. Экс-днепрянин приходил в команду, где конкурировать бы пришлось фактически только с Навасом – двух других киперов списали. Решили, что перспективному, талантливому и недешевому вратарю лучше уйти в аренду в Леганес, но тренер аутсайдера Примеры неожиданно начал игнорировать Лунина. Максимум Андрея в чемпионате Испании – попасть в заявку. Казалось бы, что тут может быть хорошего?

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Однако не все так однозначно, а в испанском футболе такие карусели, что ситуация может измениться кардинально. Во-первых, очень вероятно, что зимой команду Пеллегрино покинет вратарь Серантес. Да-да, тот самый конкурент Лунина за звание второго голкипера в Леганесе, который этим летом проиграл еще больше – 29-летний игрок хотел покинуть клуб, но тренер последовательно ставил его в рамку. Когда межсезонье завершилось и начались официальные игры, Йон удовлетворялся лишь ролью запасного.

Теперь же даже не попадает в заявку из-за арендованного украинца, а также в Кубке Испании вынужден сидеть на скамейке запасных, наблюдая за игрой конкурента. "Пепинерос" планируют серьезное сокращение состава на январь, а также переговоры о новых контрактах с несколькими игроками, среди которых Иван Куэльяр – пока что голкипер №1 в Леганесе, который летом может бесплатно покинуть команду, если не продлит свое соглашение.

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Во-вторых, с изменениями на тренерском мостике Реала Лунин не получал бы и этого. Да, он посреди недели сыграл только впервые за 81 день, но что бы его ждало в Мадриде? Глядя на особенности Лопетеги, который откровенно не доверял молодым, и Солари, которому нужно выигрывать все подряд, закрепиться на должности и действовать в соответствии с генеральной линией Флорентино Переса, ничего хорошего. Дело Кейлора Наваса и Кико Касильи иллюстрирует этот момент со всей безжалостностью "королевского" бытия.

Сразу 2 вратаря стали жертвами смены тренера. При Лопетеги Навас получал Лигу чемпионов, а Касилья ждал шансов в Кубке Испании. Солари все меняет коренным образом. Отныне новый любимец президента Куртуа будет защищать ворота в обоих главных турнирах, а Навасу, скорее всего, достанется только Кубок.

Еще тогда, когда Моуринью менял Касильяса в Реале, Сантьяго описывал для издания El Pais свое видение вратарского вопроса следующим образом: "Я сторонник стабилизации на такой уязвимой позиции. Если же кто-то решается на перемены, то должен идти до конца. Именно потому, что я не являюсь сторонником частых ротаций на позиции голкипера".

Солари в последние дни получил огромную поддержку игроков, болельщиков и руководства "сливочных". Аргентинец имеет шанс стать полноценным наставником команды. Тем, кто больше всего проиграл в этой ситуации, является Касилья. Он даже не попал в заявку на матч против Мелильи, хотя летел туда вместе с командой. Кико распрощался с любыми шансами на игру и теперь рассуждает о зимнем уходе.

На его месте вполне мог бы оказаться Лунин. Как видим, даже в тяжелой ситуации крошечной игровой практики можно найти позитив. Андрей выбрал вариант лучше, чем просто сидеть и ждать чуда при королевском дворе – он уже дважды проявил амбиции. Решился осуществить мечту о топ-клубе, осознавая гигантскую конкуренцию, и пошел узнавать пиренейский футбол из глубины – а мог же просто сидеть и получать зарплату, как Касилья.

Официальную премьеру украинца в Испании не назовешь дебютом мечты, но свои шансы он еще будет получать. Не зря Пеллегрино говорил, что своим вратарям он дает возможность проявить себя не 1-2 матча, а целую серию. А пока 19-летний голкипер сборной Украины уже стал самым молодым украинцем за всю историю выступлений в клубах элитного дивизиона Испании, превзойдя на 3 года рекорд Дмитрия Чигринского, дебютировавшего в Барселоне в 2009-м.

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