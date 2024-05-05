"Мы выходим играть против соперника, который имеет какие-то тактические замыслы, готовится к игре с нами. Как именно соперник будет строить свою игру, мы можем понять тогда, когда игра начнется. Во время игры сложнее сделать определенные коррективы, сделать замечания игрокам, а в перерыве на это есть время. Это первое.

Второй момент – все игроки имеют определенные нагрузки на поле, выполняют определенный объем работы и, соответственно, устают. Уставая, они начинают допускать ошибки. На это тоже надо рассчитывать. Мы понимали, что соперник будет выстраивать свою игру очень плотно, и я специально накануне смотрел матч U-19, понимая, что та команда, с которой работал главный тренер, будет играть примерно в таком же ключе. Некоторые моменты мы учли, по некоторым пришлось сделать определенные коррективы в перерыве.

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Но мы также понимали, что первый забитый нами гол может повлиять на игру. В принципе, так и получилось. Мы забили первый гол, а потом использовали моменты благодаря удачной реализации во втором тайме. Хотя в первом тайме мы тоже имели несколько довольно неплохих моментов, но мы, к сожалению, недостаточно удачно распорядились мячом.

Изменили функционал Ярмоленко и фланговых игроков? Мы готовим игроков, даем им информацию, как действовать в той или иной ситуации относительно расположения игроков команды-соперника. В общем, на футбольном поле есть четыре фактора, которые могут влиять на действия игроков – расположение относительно ворот соперника, расположение относительно мяча, расположение относительно игроков соперника и расположение относительно игроков своей команды. И я не могу сказать, что что-то становится на первом месте, а что-то – на четвертом.

Нужно в этих четырех плоскостях хорошо ориентироваться и правильно занимать позиции. Я не привязываю игроков к амплуа, если в течение игры они должны, например, садиться в опорную зону или в зону обороны, они должны дорабатывать это до конца. Безусловно, что-то удается, что-то – нет. Когда есть результат, ребята чувствуют, что эти изменения приносят свои плоды, и игра дается. Иногда не все складывается по нашему плану, но мы играем против команд, которые так же строят тактические схемы, строят задачи на игру.

Я всегда говорю игрокам перед игрой, чтобы они, выходя на поле, получали наслаждение от каждого игрового момента, от каждого своего действия, неважно, в обороне или в атаке. Для команды неважно, кто забьет, поставит решающую точку. Важно, чтобы эта точка в итоге состоялась. А кто это будет – неважно.

Если помните, после прошлой игры Назар Волошин сказал, что он увидел, отдал на Шепелева, а тот забил гол. Это те действия, которые делают лучше. Он почувствовал те эмоции не от забитого мяча, а от передачи. И так должно быть всегда. Тогда мы становимся более объединены одним желанием, одной целью", – приводит слова Шовковского официальный сайт Динамо.

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