Милан сыграл вничью с Дженоа (3:3) в 35 туре Серии А. Результат и обзор игры читайте на "Футбол 24".

Руслан Малиновский не попал в заявку "грифонов" на матч с "россонери". У украинского полузащитника травма и он продолжает свое восстановление.

Пиоли покинет Милан ради прошлогоднего чемпиона Италии – у тренера уже есть договоренность с клубом

Дженоа начала матч очень активно. На пятой минуте Томори грубо сфолил в своей штрафной площади, а арбитр указал на отметку. Матео Ретеги удачно реализовал пенальти и открыл счет. Милан ринулся отыгрываться. Дважды после подачи стандартных положений игроки "россонери" пытались забить. На 14 минуте Пулишич имел шикарную возможность забить, но вратарь "грифонов" вытащил мяч из-под перекладины.

Свой шанс забить получил у Леау после подачу углового, но Мартинес действовал безупречно. Милан не сдавался и уже в компенсированное время Флоренци восстановил равновесие. Для итальянца гол стал первым в Серии А за 728 дней. Последний раз в чемпионате он забивал в 2022 году.

Через несколько минут после начала второго тайма Дженоа удалось выйти вперед. Экубан выпрыгнул навстречу великолепной навесной передаче и переправил мяч в ворота. Милан сравнял очень быстро, но гол Чуквуэзе отменили из-за офсайда. И снова Милану помог стандарт. Маттео Габбия выпрыгнул выше защитников и замкнул подачу с углового. Голкипер не имел шанса среагировать. "Россонери" организовали быстро третий гол. Игроки Дженоа проморгали Оливье Жиру, который удачно разобрался после паса Пулишича и вывел свою команду вперед. Долго удерживать преимущество не удалось. "Грифоны" нашли брешь в обороне Милана и Малик Чау срезал мяч в собственные ворота.

Финальный свисток зафиксировал ничью 3:3. Команда Стефано Пиоли до 6 матчей продлила серию без побед – 3 поражения, 3 ничьих.

"Россонери" находятся на второй строчке в турнирной таблице с 71 баллом. А Дженоа расположилась на 12 месте с 43 баллами.

Фиорентина сенсационно уступила Вероне, Эмполи без Коваленко разошелся миром с Фрозиноне в битве за выживание