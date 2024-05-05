Шахтер разбил Черноморец в поединке 27-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи Шахтер – Черноморец на "Футбол 24".

Шахтер повел в счете на 19-й минуте – Судаков ударом метров с 25-ти попал в нижний угол. Сикан спустя 4 минуты удвоил перевес, замкнув навес Ракицкого.

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На старте второго тайма Сикан заработал пенальти – Форварда сбил голкипер. Кевин реализовал 11-метровый. Черноморец почти не имел моментов отыграться, кроме неточного удара головой Васильева. "Горняки" могли забить и четвертый мяч, но Эгиналдо попал в стойку, а Судакову несколько раз не хватило точности.