Несенюк: Шахтер мог сказать, что оккупантов выгонят и над Донбасс Ареной будет украинский флаг, а они мычат что-то

Директор департамента Динамо по работе со СМИ Николай Несенюк раскритиковал позицию донецкого Шахтера относительно войны и русской оккупации Донбасса.

"Кто мешал Шахтеру с первого дня сказать: "Мы верим, что оккупантов выгонят, вернется Украина, поднимем флаг над Донбасс Ареной. Кто мешал им это сказать? А Палкин ездил туда и рассказывал, "как хорошо там школа работает", "вооруженные люди появились". То одно, то другое, то третье – не знали, как себя повести. Кто на Донбасс Арене кричал "Беркут, беркут"? Вот откуда у нас война. Это не я придумал – включите видео и посмотрите.

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Если бы все было открыто, то все бы уважали Шахтер. Скажите, что "мы за Украину" и позиционируйте себя как украинская команда. А вы футболки в поддержку украинской армии боитесь одеть. Их могли поддерживать все – как тот же Карабах. Этим Карабахом мог быть Шахтер. Да, Россия захватила нашу территорию, но есть мы – несокрушимый Шахтер, котрый верит в то, что Украина победит. А они мычат там что-то", – сказал Несенюк в интревью порталу Tribuna.

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