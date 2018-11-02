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Динамо сыграет против Шахтера – результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины

13:20 891 Читати українською
Динамо сыграет против Шахтера – результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины

Стали известны результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины.

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины состоялось сегодня в 13:00. Стоит заметить, что уже на этой стадии встретятся гранды отечественного футбола – Шахтер и Динамо.

Определились все участники 1/4 финала Кубка Украины

Кубок Украины, 1/4 финала. Результаты жеребьевки.

Ингулец – Карпаты

Шахтер – Динамо

ФК Львов – Заря

СК Днепр-1 – Ворскла

Матчи этой стадии состоятся 3 апреля 2019 (базовая дата).

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