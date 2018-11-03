ПСЖ минимально обыграл ближайшего преследователя Лилль и увеличил отрыв до 11 очков

Лидер Лиги 1 ПСЖ победил Лилль в 12 туре чемпионата Франции.

В первом тайме ПСЖ владел инициативой и имел несколько голевых моментов. В частности Анхель Ди Мария должен был забивать на 22 минуте, но голкипер соперника удачно среагировал на удар.

Во втором тайме доминирование ПСЖ продолжилось. Подопечные Тухеля отличились на 70-ой минуте. Забил Килиан Мбаппе. Неймар на 84-ой минуте удвоил преимущество хозяев. Уже в дополнительное время Пепе с пенальти сократил отставание "догов" до минимума, но вырвать хотя бы ничью Лилль не смог.

Инфантино и Платини помогли Манчестер Сити и ПСЖ избежать санкций за несоблюдение финансового фэйр-плей, – СМИ

После этой победы ПСЖ еще больше оторвался от ближайшего преследователя. Подопечные Тухеля имеют в своем активе 36 очков, а Лилль, который идет вторым – 25 зачетных пунктов.

Чемпионат Франции, 12 тур

ПСЖ – Лилль – 2:1

Голы: Мбаппе, 70, Неймар, 84 – Пепе, 90+4 (пен)