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Украина – Турция: товарищеский матч вместо Днепр-Арены может пройти за рубежом

12:33 205 Читати українською
Украина – Турция: товарищеский матч вместо Днепр-Арены может пройти за рубежом
Стадион Днепр-Арена

Матч сборной Украины могут перенести из Днепра в Турцию.

Местом проведения поединка между сборными Украины и Турции был выбран стадион Днепр-Арена. Однако, по информации FootballHub, этот поединок могут перенести в один из турецких городов.

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Отметим, что поединок сыграют 20 ноября текущего года. Приезд "сине-желтых" в Днепр должен был стать первым с 2009 года.

Напомним, что с 2009 года ФИФА, из-за беспорядков на трибунах во время отборочного матча к ЧМ-2010 между сборными Украины и Англии, дисквалифицировала стадион Днепр-Арена и запретила проводить матчи сборных в Днепре.

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Товарищеские матчи

Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018

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