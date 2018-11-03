Шахтер – Динамо: кто самый результативный, брутальный и влиятельный в Классическом – неожиданные данные

Донецкий Шахтер и киевское Динамо в субботу, 3 ноября, выяснят отношения в центральном дерби украинского сезона. "Футбол 24" вспоминает историю действующих игроков команд накануне 85-го Классического.

Украинское дерби в последние годы кому-то приелось (как минимум 4 игры за сезон УПЛ, а еще дуэли за Кубок и Суперкубок), а для кого-то стало символом успехов (Александр Хацкевич большинство титулов Паулу Фонсеке проиграл, зато ни в одном матче чемпионата не уступил: только 2 поражения в кубковых турнирах и 5 побед при одной ничьей в Премьер-лиге). Матч Шахтер – Динамо снова становится тестом на интригу. Смогут ли киевляне сократить отставание в 5 очков? Или, наоборот, увеличат его до неприличных размеров? Вийдет ли кто-то вперед в историческом противостоянии (у самых принципиальных соперников по 31-й победе)? Ответы найдем уже в субботу, а сейчас вспомним, как имеющиеся в

нынешних заявках на сезон игроки борцов за чемпионство выступали в предыдущих Классических.

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Самые опытные

Шахтер, хоть и лишился летом нескольких лидеров, все же может похвастаться бОльшим опытом своих исполнителей в украинском дерби, чем соперник. Сразу 3 старожила защитной линии "горняков" превосходят самого опытного динамовца: голкипер Андрей Пятов (37 матчей), центрбек Ярослав Ракицкий (34) и опорник Тарас Степаненко (27). Далее идет тройка креативных игроков Фонсеки: Тайсон (20), Марлос (19) и Исмаили (16). Несмотря на то, что Виктору Коваленко лишь 22, в его активе уже 16 подобных сражений. Жуниор Мораес успел отыграть 10 дуэлей, причем 8 – еще за Динамо. Более 10 матчей также провели Сергей Кривцов (13) и Дентиньо (11).

Лидером Динамо по опыту в Классическом с большим преимуществом является 28-летний Денис Гармаш (25 матчей), за которым следуют Сергей Сидорчук (19), Артем Беседин, Виталий Буяльский и Николай Морозюк (по 12). Виктор Цыганков в свои 20 уже наиграл на 11 дерби, а дальше все сложно. Тамаш Кадар потерял возможность провести юбилейный 10-й поединок против Шахтера. Владимир Шепелев может это сделать уже 3 ноября. Никита Бурда провел 7 поединков.

Самоя большая неожиданность у Динамо, или Вспоминая Мораеса

Если взять тех, у кого самые лучшие моменты в матчах против Шахтера за последние 4 сезона, то здесь трио игроков, которые либо никак не смогут сыграть в субботу, либо имеют мизерный шанс, либо играют за другую команду. Андрей Ярмоленко является лидером по ожидаемым голам (показатель xG 2,69), но его уже 2-й год нет в команде. Артем Беседин, участие которого в ближайшей игре приравняется к чуду, неожиданно имеет второй показатель по остроте моментов – 1,59 ожидаемого гола.

А вот Жуниор Мораес, который теперь за Шахтер, может похвастаться третьим результатом (1,44, хотя отличился только 1 раз). В донецкой команде он в целом улучшил свою результативность и производительность в атаке, однако бывшим партнерам еще не забивал и даже очков и титулов не отнимал – 2 проигрыша по 0:1. Далее идут те, на кого Хацкевич серьезно полагается в последнее время: Гармаш (1,12), Вербич (1,04) и Цыганков (0,82) могут улучшить свои позиции.

Самые брутальные

Тарас Степаненко держит абсолютное первенство: 2 удаления и аж 11 желтых карточек. Не менее принципиальные дерби с Динамо для Ярослава Ракицкого – те же две красные и 9 предупреждений. Тайсон получал 4 желтые, одну красную. Исмаили удаляли и наказывали "горчичником" по разу. Мораес получал удаление еще тогда, когда слишком рьяно защищал честь Динамо. А еще у Жуниора 3 предупреждения – столько же зарабатывали Пятов, Марлос и Хочолава (у грузина почти по карточке за игру в среднем).

Среди киевлян топ-бруталами могут себя называть Гармаш и Сидорчук – по 10 желтых. Зато красная у них только одна – когда-то давно ее заработал Денис. Интересно, что дальше по этому показателю среди игроков Динамо положительная пропасть: Буяльский, Шепелев, Кадар и Кендзера получили всего по 3 "горчичника", другие и того меньше. По количеству красных команда Хацкевича также ощутимо уступает – 2:7. Кроме Гармаша, что такое удаление в Классическом, знает только Никита Бурда (за 7 матчей одна красная и две желтые).

Самые влиятельные в атаке

У Шахтера 5 игроков забивали в Классическом. Динамо имеет на одного такого исполнителя больше. Разницу в количестве игроков в пользу киевлян делает... форвард дончан Мораес. Шахтер с огромной вероятностью потерял самого результативного в обеих командах. До сих пор травмированный Марлос забил 4 гола, что вдвое больше, чем ближайший преследователь. По 2 гола у "горняков" забивали Ракицкий и... Дентиньо, который в последнее время сдал и уже не считается игроком основы. Алан Патрик и Веллингтон Нем отмечались по одному разу.

Неожиданно, но лучшим бомбардиром Динамо успел стать 24-летний полузащитник Беньямин Вербич, который за только 5 проведенных дерби забил уже 2 гола. Недаром его Хацкевич вынужденно ставит на позицию форварда в текущем сезоне! В активе Гармаша, Буяльского, Шепелева и единственного номинального нападающего в списке Беседина по одному взятию ворот.

Возможно, кто-то также удивится, но вторым лучшим ассистентом Классических среди нынешних игроков команд является 20-летний динамовец Цыганков – 3 голевых паса за 11 матчей. Виктор уступает только Тайсону, у которого 4 результативные передачи за 20 игр. Степаненко, Марлос, Исмаили и Бутко сделали по 2 ассиста, но Богдану (причем позиция – правый защитник) понадобилось каких-то 5 матчей для этого – некий ответ Вербичу!

У Динамо в этом компоненте совсем скромные показатели. Кроме Цыганкова, голевыми передачами отличались только Гармаш (2), Сидорчук, Беседин и Морозюк (по 1-му). Например, Шахтер может похвастаться еще сразу 5-ю ассистентами, у которых тот же 1 результативный пас.

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