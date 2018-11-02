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Шахтер – Динамо: Тайсон и Степаненко накануне матча тренировались в общей группе

18:43 66 Читати українською
Шахтер – Динамо: Тайсон и Степаненко накануне матча тренировались в общей группе
Тайсон / Фото: соцсети

Похоже, что лидеры донецкого Шахтера Тайсон и Тарас Степаненко готовы помочь своей команде в матче против Динамо.

Донецкий Шахтер провел тренировку перед матчем с Динамо в рамках 14 тура УПЛ.

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В общей группе "горняков" тренировались хавбеки Тарас Степаненко и Тайсон, чье участие в матче было под вопросом.

Фернандо, который получил травму в матче против Олимпика, занимался по индивидуальной программе.

Напомним, матч 14 тура УПЛ Шахтер – Динамо начнется завтра в 17:00.

Украина14 тур

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 03 ноября 2018

Шахтер
до матча
20
час
:
46
мин
Динамо Киев
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Тарас Степаненко Тарас Степаненко Тайсон Тайсон Шахтер Шахтер Шахтер - Динамо Киев
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