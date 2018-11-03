Зозуля забил гол ударом через себя в ворота Химнастика

Нападающий Альбасете Роман Зозуля отметился забитым голом в ворота Химнастика в поединке 12 тура Сегунды.

Форвард Альбасете Роман Зозуля в поединке против Химнастика отметился результативным ударом.

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Украинец забил на 21-й минуте встречи. Зозуля в акробатическом прыжке ударом через себя переправил мяч в ворота Химнастика. К слову, форвард отличился и несколькими минутами ранее, однако в итоге взятие ворот переписали как автогол игрока гостей.

Последний раз Зозуля забивал еще 17 сентября в ворота Кадиса. До сегодняшнего матча в активе украинского нападающего было 2 гола в сезоне 2018/19. После 11 туров Альбасете занимает 6 место в Сегунде.