Головні новини футболу 2 листопада: матч Шахтар – Динамо в Кубку України, Зозуля забив красивий гол за Альбасете

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 2 листопада.

Україна

Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України, за підсумками якого нас чекає протистояння Шахтар – Динамо. Базова дата матчів – 3 квітня 2019 року.

Напередодні матчу Шахтар – Динамо в рамках 14 туру УПЛ "Футбол 24" визначив найбільш результативного гравця протистояння, а також ще кількох номінантів.

Лідери Шахтаря Тайсон та Тарас Степаненко тренувались у загальній групі за день до гри. До слова, в матчі молодіжних команд Динамо розгромило Шахтар з рахунком 3:0.

Також Директор департаменту Динамо з роботи зі ЗМІ Микола Несенюк дав резонансне інтерв'ю, у якому пройшовся по Шахтарю та навіть гравцях збірної України.

Матч збірної України у Дніпрі під загрозою зриву. За інформацією ЗМІ, поєдинок Україна – Туреччина, запланований на 20 листопада, може бути проведений за кордоном.

Українці за кордоном

Роман Зозуля відзначився голом за Альбасете. Українець ударом через себе вразив ворота Хімнастіка та приніс своїй команді важливу перемогу.

Олександр Зінченко отримав хороші оцінки за свою гру в матчі Кубка англійської Ліги Манчестер Сіті – Фулхем. Вболівальники "містян" також відзначили дії хавбека збірної України.

"Футбол 24" розібрався, чому для Андрія Луніна рішення піти в оренду з Реала пішло на користь – навіть попри те, що українець провів у Леганесі лише один матч за більше ніж 2 місяці.

Інші топ-події

Видання Football Leaks опублікувало результати кількох розслідувань. За підсумками одного з них встановлено, що європейські топ-клуби мають намір створити Суперлігу вже з 2021 року. Крім того, очільник ФІФА підозрюється в допомозі топ-клубам уникнути покарання за порушення фінансового фейр-плей.

В центральному матчі туру чемпіонату Франції ПСЖ обіграв Лілль, який був найближчим переслідувачем парижан. Тепер Неймар, Мбаппе та компанія відірвались вже на 11 очок.

Лідер Манчестер Сіті Кевін де Брюйне отримав травму, через яку не зіграє проти Шахтаря у Лізі чемпіонів.