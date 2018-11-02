Зинченко против Фулхэма: посредственные оценки от британских СМИ, комплименты болельщиков и видео всех действий украинца

Александр Зинченко сыграл за Манчестер Сити в 1/8 финала Кубка лиги против Фулхэма. Рассказываем, как украинец провел третий матч за "горожан" в этом сезоне и какие оценки получил от английских СМИ.

Зинченко вышел в стартовом составе Манчестер Сити на левом фланге обороны в схеме 4-3-3 и остался на поле до финального свистка. Украинец был не слишком активным впереди, но большую часть времени провел на половине поля соперника. Неплохо взаимодействовал на бровке с Сане и вырезал несколько своих фирменных диагоналей.

Манчестер Сити уверенно обыграл Фулхэм в Кубке английской лиги, Зинченко отыграл весь матч

В обороне много работы не имел, но традиционно принимал активное участие в атаках команды. Александр завершил матч с третьим показателем по количеству передач – 94. Точность также сохраняется на высоком уровне – 91%. Один из его пасов привел к удару по воротам, а во втором тайме Зинченко сам попытался пробить, но оппоненты заблокировали выстрел еще за пределами штрафной.

Скромная на фоне партнеров статистика отразилась на оценках статистических порталов. SofaScore поставил игроку сборной Украины 7.3. Приличные цифры, но не для победного матча Манчестер Сити – только Фоден получил меньше.

Интересно, что WhoScored оценил Зинченко аналогичным баллом – 7.3. Здесь он обошел только Делфа и Мурича в стартовом составе "горожан". Впрочем, всех футболистов Фулхэма также.

Ведущие британские СМИ не восхищались игрой Александра. Издание Daily Mail выделило нашего левого защитника худшей оценкой среди игроков Манчестер Сити – 6.5, а вот Sky Sports поставил средний в команде балл – 7.

Профильные сайты также не увидели ничего сверхъестественного в игре Зинченко, но выдали несколько комплиментов. Manchester Evening News оценил работу Александра на 7 баллов – как и почти всю защитную линию Сити.

"Зинченко был ярким, резким и креативным в поддержке Сане на левом фланге. Он рассматривает возможность ухода из Манчестер Сити, но клуб может его переубедить, если украинец продолжит в том же духе", – пишет MEN.

City Watch не отличается оригинальностью в оценке Зинченко – 7 баллов. "В лице Зинченко Манчестер Сити имеет очень способного игрока, который может без проблем закрыть разные позиции на поле в системе Гвардиолы. Против Фулхэма он снова сыграл на левом фланге обороны и хорошо справился со своей задачей, осуществив несколько отборов", – добавляет портал.

По оценкам InStat Зинченко набрал в матче против Фулхэма 382 балла – третий результат в составе чемпионов Англии.

"Именно то, чего нам не хватает в этом сезоне". Фаны Ман Сити в восторге от игры Зинченко на позиции опорника с Италией

Болельщики Манчестер Сити в соцсетях выдают комплименты Александру Зинченко. Негативных комментариев по его игре почти не наблюдается, зато хороших слов немало.

Zinchenko cross field balls are amazing — Insane Leroy (@Insane__Leroy) 1 листопада 2018 р.

"Диагонали Зинченко – невероятные".

Zinchenko should stay. His passing is fucking brilliant and he belongs in this squad. Always room for a player like him who can play 2/3 positions. — Sean (@City_Sean) 1 листопада 2018 р.

"Зинченко должен остаться. Его передачи – удивительно блестящие, он подходит этой команде. Всегда должно быть место для такого игрока, который может сыграть на 2-3 позициях".

Probably go under the radar due to other headline performances, but I thought Zinchenko was superb tonight. Real quality. — Andy Dixon (@Andy_C_Dixon) 1 листопада 2018 р.

"Вероятно, это отошло на второй план из классных выступлений других, но я думаю, что Зинченко прекрасно выглядел. Очень качественно".

Impressed with Zinchenko again tonight, quality footballer. — Dominic McGovern (@DomMcGovern_) 1 листопада 2018 р.

"Опять поражен игрой Зинченко, качественный футболист".

Видео всех действий Зинченко в матче с Фулхэмом: