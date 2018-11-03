Реал, Бавария, Барселона и еще 8 клубов планируют создать Суперлигу в 2021 году

В 2021 году в Европе может появиться Суперлига, где будут выступать 16 лучших команд.
Как сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на Football Leaks, крупнейшие европейские клубы вскоре подпишут документ о создании Суперлиги.
В этом турнире примут участие 11 клубов-основателей, которые не смогут вылететь из Суперлиги, а также 5 приглашенных участников, которые будут меняться.
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Клубами-учредителями являются следующие команды: Реал, Барселона, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Арсенал, Челси, Ливерпуль, ПСЖ, Бавария, Ювентус и Милан.
Первыми приглашенными гостями станут: Атлетико, дортмундская Боруссия, Рома, Марсель и Интер.
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Сообщается, что документ о создании Суперлиги планируется подписать в ноябре текущего года.