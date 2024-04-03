Наши в Испании

Лунин официально подписал контракт с компанией, которая сотрудничает с самым могущественным агентом мира. Андрей не сможет получить престижную награду в Ла Лиге. Яремчук услышал вердикт по поводу травмы. Судьба Романа меняется молниеносно, есть главный кандидат – крутая зарплата и новые налоги влияют на будущее украинца. Артем Довбик попал в команду недели Ла Лиги.

Украинцы за границей

Виталий Миколенко героически держал Ньюкасл, став лучшим – Эвертон вырвал ничью с надеждами сохранить прописку в АПЛ. Сильная игра Ильи Забарного помогла Борнмуту победить Кристал Пэлас.

Руслан Малиновский выбыл на долгий срок – у него будет мало времени для полного восстановления к Евро-2024. Анатолий Трубин не смог выйти в финал Кубка Португалии, проиграв дерби.

Украина

Заря может прекратить существование, повторив судьбу ФК Львов. База СК Днепр-1 подверглась разрушениям после атаки "шахедов".

Полесье может получить тренера-легионера с опытом работы в УПЛ. Монзуль готовит революционные изменения в работе арбитров.

Украина – Исландия: решающий матч за выход на Евро-2024 установил три рекорда и выдержал атаку во время трансляции.