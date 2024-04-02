Украинский вратарь заслужил доверие тренерского штаба, выиграв конкуренцию у Кепы. Андрей Лунин хоть и имеет одни из лучших показателей среди голкиперов Ла Лиги, не сможет претендовать на престижную награду Саморы.

Анчелотти приказал Лунину "сделать ошибку" – странное решение тренера

Украинец провел 18 матчей в чемпионате Испании, в которых девять раз оставлял свои ворота "сухими". Лунин пропускает в среднем 0,61 гола за игру, что является лучшим показателем среди всех голкиперов Ла Лиги. Впрочем, он не получит индивидуальную награду по итогам сезона.

Как информирует AS, чтобы претендовать на трофей Саморе, нужно сыграть в Ла Лиге 28 матчей. А Лунин, если и будет в дальнейшем выходить в стартовом составе, провести лишь 26. То есть не хватит двух игр. Если бы Анчелотти быстрее принял решение, когда результаты Кепы начали ухудшаться, то Андрею бы хватило матчей.

За последние 16 лет голкиперы Реала лишь один раз выигрывали награду. Трофей достался Тибо Куртуа в сезоне 2019/20.

Лунин на пике – что делать с Реалом?