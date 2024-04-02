– Как дела у Зари с погашением задолженности перед футболистами после информации о компромиссе?

– По моей информации, с футболистами Зари никто не будет рассчитываться. Также в налоговой готовится проверка и в новом сезоне Зари может уже не быть. Луганский клуб может прекратить существование, как ФК Львов, на который есть куча заведенных уголовных дел.

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Относительно премиальных, то это все разговоры. В контрактах они не прописаны. Все это было на словах президента клуба Евгения Геллера – его обещания. Зарплаты Заря платит, но все футболисты являются ФОПами, что просто нонсенс. У них нет страховок. Сейчас игрокам наобещали разного, чтобы они спокойно доиграли чемпионат, а дальше их ждет судьба, как игроков ФК Львова.

– Зарю можно обвинять в махинациях?

– Можно вспомнить прошлогоднюю ситуацию, когда Заря играла заключительный матч чемпионата против Миная. Они специально выпустили Мишнева, который не был заявлен, чтобы получить техническое поражение и занять не второе, а третье место. Клуб живет чисто на деньги УЕФА и им был нужен выход в групповой этап Лиги конференций. Игра была решающей – это не рядовой матч чемпионата.

На фоне этих проблем встают вопросы, как клуб прошел аттестацию – с футболистами ФОПами без страховок и с аферой о техническом поражении в решающем матче чемпионата за второе место?

– Был ли ответ от УАФ по запросу?

– На эту ситуацию никто не обращает внимания. Мы направляли копию письма, но УАФ не обязаны отвечать – они остаются в стороне. Возможно, отдельные вопросы будут подняты на комитете арбитров, который состоится в ближайшее время.

Относительно ответа Зари, то нам его подписал Станислав Оганов, который отсутствует в структуре клуба. Еще в октябре 2022 года была информация, что он подал в отставку с должности генерального директора Зари. Сейчас, начальником в команде является Игорь Гузь. То есть, этот ответ – очередная афера луганчан.

– Какие следующие шаги Ассоциации футболистов Украины?

– Будут переданы в УЕФА основные моменты работы Зари, которые вызывают вопросы. Обо всех вышеупомянутых фактах футбольной деятельности Зари мы сообщим в УАФ и УЕФА, чтобы были проведены проверки. Нужно наводить порядок, – сказал Печорный в интервью 1927.kiev.ua.

Напомним, лидеры и старожилы Зари поставили руководству луганского клуба ультиматум, требуя выплаты обещанных премиальных за участие в еврокубках, ведь президент луганчан Евгений Геллер кормил команду обещаниями, постоянно меняя сроки расчета. Как следствие, основные игроки отказались выходить на матч против Динамо, который "черно-белые", в результате, проиграли (0:2). В конце концов, сторонам удалось договориться и принять условие Геллера, который пообещал рассчитаться 19 мая.

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