Ньюкасл расписал ничью с Эвертоном (1:1) в 31 туре АПЛ. Отчет о матче и игре Виталия Миколенко читайте на "Футбол 24".

Миколенко пропустил предыдущий матч Эвертона из-за болезни, но сегодня вернулся в основу. "Ириски" с декабря не выигрывали в АПЛ, поэтому ведут борьбу за выживание.

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Ньюкасл час душил Эвертон

Сегодня команда Шона Дайча также долго проваливалась. Два полумомента за первый час игры – удар Тарковски со стандарта и шанс Дукуре с передачи Онана. Ньюкасл доминировал: значительно больше владел мячом, в три раза чаще бил по воротам. Уже на старте встречи мог забивать Барнс, но на высоте был Пикфорд. Голкипер сборной Англии не раз спасал гостей – эффектные сейвы после ударов Мёрфи и Гимараеса.

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Давление хозяев быстро конвертировалось в гол. Исак разобрался с центрбеками и точно пробил в дальний угол – Миколенко не успевал заблокировать. Ньюкасл продолжал создавать остроту, сидел возле чужой штрафной, расшатывая оборону.

В начале второго тайма "сороки" удвоили преимущество. Ньюкасл хитро разыграл штрафной, пока футболисты Эвертона не были готовы. Концентрацию сохранял только Миколенко, который побежал за Исаком, но не удержал шведа. Прострел последнего замкнул Бёрн, однако гол отменили из-за офсайда.

Миколенко отдал все силы и стал героем

Миколенко, как уже понятно, работал очень много. И не только против Исака. Украинец разрывался между опекой Мёрфи и активными подключениями Крафта по флангу. Не всегда успевал, позволяя бить и простреливать из своей зоны. Еще был неприятный эпизод с обрезкой на своей половине.

В финальные 30 минут картина изменилась. Эвертон раскрыл игру в обе стороны, увеличив риски. И на этом этапе главной персоной на поле стал Миколенко. Он был везде – отрабатывал сзади и поддерживал атаки впереди.

Виталий вырезал классный вертикальный пас на Гарнера (тот развернулся и пробил в штангу), придумав лучший момент Эвертона в матче. А через несколько минут украинец уже спасал команду – остановил мяч на линии после удара Исака с 11 метров. Еще несколько мгновений – Миколенко врывается в чужую штрафную площадь и претендует на пенальти за фол Шера.

Неудивительно, что с такими подвигами украинец заслужил высокие оценки от статистических порталов: SofaScore – 7.3 (лучший игрок Эвертона), WhoScored – 6.9, FotMob – 7.4. Такие матчи, где на первый план выходит самоотверженность, выгодны для нашего защитника, который в каждом эпизоде отрабатывает до конца.

А "ириски" спасли матч. В конце встречи Янг заработал пенальти в борьбе с Дамметом – Калверт-Льюин с точки сравнял счет. Эвертон набрал 26 очков и увеличил отрыв от зоны вылета до 4 баллов. Ньюкасл занимает 8 место с 44 пунктами.