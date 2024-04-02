Журналист Михаил Спиваковский рассказал, что бывший тренер и спортивный директор Карпат Дарио Друди может присоединиться к Полесью.

“Был разговор между Буткевичем и потенциальным новым директором академии, с очень распространенными, я так понимаю, полномочиями. Это Дарио Друди, который сейчас работает в Саудовской Аравии. У него действующий контракт, но он приехал на разговор.

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По моей информации, он должен быть директором академии, возможно еще будут дополнительные функции в виде помощи консультантом первой команде. Вопрос на предфинальной стадии решения", – поделился Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Напомним, Друди работал в Карпатах с июня 2017 года. В сезоне 2017/18 он успел побыть исполнительным директором "львов", а также поработать в тренерском штабе Карпат и покинуть львовский клуб летом 2018 года. Сейчас аргентинец работает в испанской Альмерии согласно Transfermarkt.

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