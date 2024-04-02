Председатель Комитета арбитров УАФ Екатерина Монзуль запланировала очередные изменения по назначению судей на поединки чемпионата.

Представители клубов УПЛ провели видеоконференцию с главой судейского комитета УАФ Екатериной Монзуль, сообщает ТаТоТаке.

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Во время онлайн-встречи были озвучены три идеи:

– Отказ от регионального принципа назначения судей. Условно, киевский судья может обслуживать матчи Динамо, львовский – Руха, харьковский – Металлиста 1925.

– Создание бонусного фонда для премирования арбитров за качественную работу в конце сезона.

– Назначение арбитров на матчи по принципу жеребьевки. Предварительно для адекватного посева – судьи будут делиться на группы по уровню квалификации, а матчи – по рейтингу сложности.

Напомним, Екатерина Монзуль возглавила Комитет арбитров УАФ 20 февраля. Уже были внесены изменения – судьи должны проходить полиграф, а при назначении на матчи стали использовать систему жеребьевки.

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