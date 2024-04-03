Кубок Португалии, 1/2 финала. Ответный матч

Бенфика – Спортинг – 2:2 (первый матч – 1:2)

Голы: Отаменди, 52, Рафа, 64 – Юльмен, 47, Паулинью, 55

Спортинг выбил Бенфику из Кубка Португалии и по итогам двух матчей вышел в финал турнира. После победы со счётом 2:1 в первом матче на своём поле "львы" сумели выстоять в выездной встрече. Более того, именно команда Рубена Аморима дважды выходила вперёд – Бенфика оба раза счёт сравнивала.

Бенфика в матче с тремя нереализованными пенальти дожала главного аутсайдера – Трубин и Ко вышли в лидеры

Голкипер "орлов" Анатолий Трубин сыграл в этой встрече не самым лучшим образом. Если в голе Юльмена вины украинца нет (опорник Спортинга сильнейшим выстрелом "положил" мяч в самую девятку), то по голу Паулинью к Трубину есть вопросы. Экс-вратарь Шахтёра, отражая не самый опасный удар, отбил мяч точно на ногу сопернику – и мгновенно был наказан.

В финале Спортинг сыграет с победителем пары Порту – Витория Гимарайнш.