Оккупанты продолжают уничтожать украинские спортивные объекты. На этот раз пострадал один из лидеров УПЛ – СК Днепр-1.

Спортивно-тренировочная база Днепра, на которой сейчас тренируется СК Днепр-1, пострадала после атаки “шахедов” в ночь на 2 апреля, сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.

Экс-тренер сборной Украины пострадал от ракетной атаки россиян по Одессе: "Во время удара я был в комнате"

К счастью, прямого попадания дроном в здание не было, все разрушения нанесены ударной волной. В комплексе повылетали окна и некоторые двери. Одно из тренировочных полей почти сгорело.



Напомним, в августе прошлого года из-за обстрела Днепра пострадал спорткомплекс Метеор, рядом с которым расположен и одноименный стадион, на котором в свое время играл Днепр. Среди последних атак на спортивные сооружения – тренировочная база киевского Локомотива, которая была полностью разрушена.

К слову, после 22-х туров СК Днепр-1 идет в турнирной таблице УПЛ третьим, имея в своем активе 42 очка.

СК Днепр-1 не без проблем одолел Колос и вернулся в топ-3 УПЛ – Пихаленок оформил эффектные гол + пас