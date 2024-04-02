Вратарь Реала Андрей Лунин наконец-то получил нового агента, что может повлиять на его дальнейшую карьеру.

Лунин начал сотрудничество с агентством Polaris Sports, о чем сообщает Instagram компании.

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"Мы рады иметь Андрея Лунина с нами! Поздравляем в семье", – говорится в заметке. Следует отметить, что Polaris Sports имеет близкие связи с Жорже Мендешем, известным португальским агентом, который сотрудничал с Криштиану Роналду, Жозе Моуринью, Давидом Де Хеа, Жоау Фелишем и другими звездными игроками.

Напомним, в текущем сезоне 25-летний кипер провел за Реал 24 матча во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов (еще в 11 поединках он отстоял "на ноль").

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