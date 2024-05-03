РБ Лейпциг и Хоффенхайм разошлись миром в поединке 32-го тура Бундеслиги. Читайте обзор матча на "Футбол 24".

После победы Боруссии Д над ПСЖ в первом полуфинале Лиги чемпионов Германия гарантировала участие сразу 5 клубов в самом престижном европейском турнире. Таким образом, уже известна пятерка, которая будет выступать в Лиге чемпионов – осталось определиться, на каких местах завершат клубы.

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РБ Лейпциг в пятничном матче 32-го тура обыграл Хоффенхайм. Счет во встрече открыл Беньямин Шешко в конце первого тайма, откликнувшись и замкнув навес Раума из глубины. После перерыва РБ Лейпциг остался меньшинстве – Хави Симонс получил вторую желтую на 72-й минуте. Игра шла к победе "быков", но Крамарич на 90-й минуте спас ничью для Хоффенхайма.

Таким образом, РБ Лейпциг с 63 очками остался четвертым, не сумев опередить Штутгарт (64 балла). Хоффенхайм с 40 пунктами поднялся на седьмое место.

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