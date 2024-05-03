"Мой ли опыт преимущество в борьбе за титул? Я бы хотел этого, но я не знаю, у меня нет ответа. Я бы хотел сказать "да", но мы должны доказать это завтра против Вулверхэмптона и в следующих матчах.

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Мы знаем, что должны завоевать все 12 очков, иначе будет тяжело, потому что Арсенал очень сильный. Все зависит от нас. Мы стараемся выигрывать матч за матчем. Это не трудно для нас. Я бы хотел сказать, что то, что мы делали в прошлом, повторится и в этом сезоне, но никто этого не знает", – цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, что Манчестер Сити находится на втором месте с 79 баллами и отстает от Арсенала на один пункт. Впрочем, "горожане" имеют еще игру в запасе.

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