Нападающий Жироны Артем Довбик благодаря перфомансу в матче против Бетиса стал одним из лучших в 30-м туре Ла Лиги.

Довбик вместе с Виллианом Жозе составили пару форвардов символической сборной по версии Sofascore.

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В полузащите нашлось место россиянину Артуру Захаряну. Также в команду недели попали Родриго, Рафинья и Дани Парехо. В обороне сразу 2 защитника Сельты – Оскар Мингеса и Карлос Домингес, а также Хон Пачеко и Серхио Рамос. Лучшим вратарем тура стал Серхио Эррера.

Добавим, что Довбик отметился дублем в ворота Бетиса, поспособствовав победе со счетом (3:2).

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