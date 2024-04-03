В рамках программы вторника в 31-м туре АПЛ 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2023/24, 31-й тур

Борнмут – Кристал Пэлас – 1:0

Гол: Клюйверт, 79

Ноттингем Форест – Фулхэм – 3:1

Голы: Хадсон-Одой, 9, Вуд, 19, Гиббс-Вайт, 45+3 – Адмрабиойо, 50

Бернли – Вулверхэмптон – 1:1

Голы: Бруун Ларсен, 37 – Аит-Нури, 45+3

Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:1

Голы: Зума, 19 – Джонсон, 5

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Матч, как и онлайн-трансляция Борнмут – Кристал Пэлас, стартовал 2 апреля в 21:45 по киевскому времени. Забарный вышел в основе. Ошибок Илья почти не допускал, но партнеры несколько раз подставили украинца.

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В частности, обрезка Скотта на 26-й минуте завершилась пасом Езе на Матета в штрафную – нападающий оказался перед Забарным, качнул его и пробил низом. К счастью, получилось мягко и удобно для голкипера.

Забарного качнули перед ударом pic.twitter.com/01zC1zR8qZ - Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) April 2, 2024

На 32-й же Эзе обокрал Смита и влетел на левый край штрафной площадки. Осталось только обыграть Илью – впрочем, наш земляк спас Борнмут, шикарно отобрав мяч.

В компенсированное к первому тайму время "вишенки" пропустили гол. Матета поставил спину Забарному, тот не смог отобрать мяч (это в принципе самые сложные дуэли для защитников) и сбросил на фланг. Далее последовал прострел на Эзе с замыканием, однако взятие ворот не засчитали. Каким-то чудом экс-динамовец удержал линию офсайда при передаче на Матета (вероятно, просто повезло).

После перерыва столь сложных эпизодов не возникало, поэтому Забарный просто удачно подчищал. Зато надо отметить чрезвычайно сильную пасовую игру Забарного. Экс-динамовец отдал аж 77 передач с 87% точности. Пасов под удар не возникало, но 6-7 качественных пасов с продвижением украинец выполнил.

В общем командам было тяжело играть, учитывая сильный ветер и ливень. Несмотря на это, Борнмут во втором тайме выглядел значительно лучше – Кристал Пэлас даже по воротам не бил, а вот у хозяев было несколько моментов.

В конце концов, "вишенки" довели матч до заслуженного триумфа. На 79-й минуте Семеньо открылся на правом фланге и прострелил в центр штрафной, а свежий Клюйверт принял пас и расстрелял ворота вторым касанием. 1:0! Именно с этим счетом матч и подошел к концу. Борнмут одержал третью победу подряд, оторвавшись от зоны вылета на 16 очков.

В параллельном матче Ноттингем неожиданно прибил Фулхэм, оторвавшись от тройки аутсайдеров на три очка. Уже на 9-й минуте "лесники" открыли счет (голом отметился Хадсон-Одой), а на 19-й Вуд удвоил преимущество. В компенсированное к первому тайму время, ассистировавший при первом взятии ворот, забил сам – "коттеджеры" же смогли отквитать только один гол уже после перерыва.

Бернли и Вулверхэмптон же расписали ничью. Оба гола уместились в 11 последних минут первого тайма – Бруун-Ларсен вывел "бордовых" вперед, а Аит-Нури восстановил статус-кво. 1:1. Команда Венсана Компани остается в зоне вылета, в шести зачетных баллах от спасительной 17-й позиции.

Программу дня завершало лондонское дерби на Олимпийском стадионе. Вест Хэм принимал Тоттенхэм, которому ни в коем случае нельзя было терять очки – это бы существенно ударило по шансам на ЛЧ. "Шпоры" настроились правильно, открыв счет уже на 5-й минуте в результате прострела Вернера под удар Джонсону. 0:1.

Правда, всего за две минуты до этого Боуэн мог забивать с шести метров. Подопечные Анге Постекоглу пытались сразу закрыть матч, создав несколько хороших моментов в первые 15 минут, но реализовать их не получилось – а уже на 19-й минуте Вест Хэм сравнял счет. Зума замкнул подачу Боуэна с углового, 1:1.

Дальнейший ход встречи нельзя назвать слишком ярким, однако моментов хватало у обоих ворот. Лучший шанс вырвать победу упустил Майкл Антонио, который на 61-й минуте запорол выход один на один с Викарио. К сожалению, новых голов фаны не увидели, поэтому финальный свисток зафиксировал ничью – Тоттенхэм остался в двух очках от зоны ЛЧ.

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