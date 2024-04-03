Наші в Іспанії

Лунін офіційно підписав контракт з компанією, яка співпрацює з наймогутнішим агентом світу. Андрій не зможе отримати престижну нагороду в Ла Лізі. Яремчук почув вердикт щодо травми. Доля Романа змінюється блискавично, є головний кандидат – крута зарплата і нові податки впливають на майбутнє українця. Артем Довбик потрапив до команди тижня Ла Ліги.

Українці за кордоном

Віталій Миколенко героїчно тримав Ньюкасл, ставши найкращим – Евертон вирвав нічию з надіями зберегти прописку в АПЛ. Сильна гра Іллі Забарного допомогла Борнмуту перемогти Крістал Пелас.

Руслан Маліновський вибув на довгий термін – у нього буде мало часу для повного відновлення до Євро-2024. Анатолій Трубін не зміг вийти у фінал Кубка Португалії, програвши дербі.

Україна

Зоря може припинити існування, повторивши долю ФК Львів. База СК Дніпро-1 зазнала руйнувань після атаки "шахедів".

Полісся може отримати тренера-легіонера з досвідом роботи в УПЛ. Монзуль готує революційні зміни в роботі арбітрів.

Україна – Ісландія: вирішальний матч за вихід на Євро-2024 встановив три рекорди та витримав атаку під час трансляції.