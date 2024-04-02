"Летучие мыши" надеялись оставить украинца и Уго Дуро, арендовать Рафу Мира. Впрочем, план Валенсии не сработал, а теперь у испанского клуба возникли сомнения относительно продления арендного соглашения Романа Яремчука.

Травма Яремчука: в Валенсии пролили свет на повреждение форварда сборной Украины

Как сообщает Radio Taronja, Брюгге рассчитывает, что украинец впечатлит на Евро-2024 и они смогут его продать, чтобы получить экономическую выгоду. Revelo отмечает, что проблемой также является зарплата Яремчука, которая не вписывается в бюджет Валенсии.

Сейчас Роман получает 2 миллиона евро брутто, а "летучие мыши" платят только половину этой суммы (700 000 евро нетто). В следующем году эта сумма будет 500 тысяч евро чистыми из-за налогообложения Испании, что применится к резидентам. Условие, которого в этом году не было у футболиста, который платил меньше налогов.

Трудно представить, что Брюгге снова отдаст Яремчука в аренду, не получив экономической выгоды и к тому же продолжит выплачивать ему половину зарплаты.

Украинский форвард сыграл за Валенсию в 25 матчах во всех турнирах. В его активе четыре гола. Действующее соглашение Яремчука с Брюгге действует до 2026 года.

Ярмолюк порвал соцсети игрой против МЮ: неприличный талант, тренерское преступление и что мешает поехать на Евро