В матче против Мальорки украинец сыграл лишь 16 минут и был вынужден покинуть поле из-за травмы. У Романа Яремчука диагностировали повреждение подколенной мышцы левой ноги.

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Ожидалось, что форвард Валенсии пропустит всего две недели. Впрочем, как сообщает Radio Taronja, не сможет появиться на поле до 20 апреля, когда "летучие мыши" будут играть против Бетиса. Украинец пропустит игры с Гранадой и Осасуной.

Напомним, в текущем сезоне Роман Яремчук сыграл в 25 матчах во всех турнирах за Валенсию. В активе украинского форварда четыре гола.

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