Малиновский выбыл почти на месяц, подтверждает Дженоа в своей медицинской сводке. В матче 30-го тура Серии А с Фрозиноне украинец получил растяжение бедра и повредил бицепс бедренной кости.

Травма Малиновского: тренер Дженоа пролил свет на проблемы украинца

Руслан пропустит ближайшие матчи "грифонов" с Вероной, Фиорентиной, Лацио и Кальяри. Таким образом, у Малиновского останется мало времени для полного восстановления к Евро-2024 – ожидается, что украинец сможет вернуться на поле в матче 35-го тура чемпионата Италии с Миланом.

В этом сезоне Малиновский провёл за Дженоа 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

Малиновский травмировался, сыграв лишь 17 минут за Дженоа – мяча палача Украины оказалось недостаточно для победы