Трансляция финального матча плей-офф за выход на Евро-2024 между Украиной и Исландией побила сразу три рекорда со времен основания сервиса MEGOGO, сообщает Forbes.

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Поединок установил абсолютный рекорд среди собственных спортивных трансляций стриминга по подписке. Показатель предыдущего достижения – матча последнего тура группового этапа квалификации Украина – Италия, – был превзойден на 22%.

Также зафиксирована рекордная нагрузка на платформу – более чем 3,1 терабита в секунду. Кроме того, медиасервис MEGOGO выдержал мощную DDoS-атаку во время трансляции.

Напомним, сборная Украины в решающем матче одолела Исландию (2:1) и вышла на чемпионат Европы, который состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. "Сине-желтые" в группе Е будут соревноваться с Бельгией, Словакией и Румынией.

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