Два с половиной года. Именно столько прошло с момента последнего удачного трансфера "горняков". Шахтер продал Фреда за почти 60 миллионов евро. На протяжении 5 последних лет это единственная такая бомба. На другом полюсе уходы знаковых игроков в качестве свободных агентов. Иван Ордец, Бернард и Факундо Феррейра не принесли дончанам ни одной гривны. На подходе Тайсон. Марлоса тоже уже поздно продавать. Марсио Азеведо и Веллингтон Нем потраченные на них 13 млн евро не компенсировали, даже игрой как-то не очень получилось. А вырученные средства за Петряка и Зубкова для такого клуба – "копейки". И вот теперь Коваленко в Аталанте. Даже если Виктор перейдет в январе, вряд ли это будет сумма, способная подорвать воображение. Что-то сломалось в механизме, который работал бесперебойно.

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Для 24-летнего же хавбека это возможность перезапустить карьеру. Несмотря на то, что Коваленко в этом сезоне по среднему показателю забивает в каждом втором своем матче УПЛ, Каштру рассчитывал на него максимум как на игрока ротации. Причем выпускает не в самых важных играх либо на замену. Поэтому в такой ситуации перейти в топ-чемпионат – можно ли желать лучшего? Хотя в Аталанте Виктор также вряд ли кардинально изменит свой статус. Тот же Малиновский только с уходом Гомеса может стать железным игроком основы. Похоже, что именно конфликт тренера с капитаном бергамасков и недовольство Гасперини летними новичками, о чем чуть ли не ежедневно пишут в Италии, и ускорили переговоры с Коваленко.

На Апеннинах до сих пор помнят, кто стал лучшим бомбардиром молодежного Чемпионата мира 2015. Коваленко тогда действовал ближе к атаке, чем сегодня, забил 5 голов и оформил 2 ассиста. Он также стал одним из самых сильных воспитанников того Шахтера, который проиграл только Челси в финале юношеской версии Лиги чемпионов. Фактически только Матвиенко приобрел больший статус в команде и вообще в национальной сборной. Более 200 матчей, 32 забитых мяча и 12 голевых передач. Итальянские СМИ считают, что Коваленко может сыграть на любой позиции в середине поля. Ускорение трансфера привязывают к уходу Алехандро Гомеса.

Если он произойдет зимой, то и потенциальную замену подпишут на полгода раньше. Да-да, Коваленко видят на позиции треквартисты, под нападающими. Именно там, кстати, играет Руслан Малиновский. Добротная игра без мяча, нацеленность на чужие ворота, неплохие креативные навыки, немного похуже уже в плане оборонительных действий. Вспоминают проблемы с мышцами и историю с коронавирусом, который удалось достаточно быстро одолеть. Наиболее летальным может быть в зоне под нападающими. К примеру, вместе с Иличичем, хотя у Малиновского может быть свое мнение на этот счет. В то же время его можно было бы передвинуть и в глубину поля, чтобы дать отдохнуть незаменимым Фройлеру и Де Рону.

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Гасперини отмечает, что в его команде многовато игроков, поэтому с кем-то нужно будет прощаться. Возможно, это россиянин Миранчук, не оправдывающий затраченные 14,5 млн евро. Возможно, намек на Гомеса или нескольких летних новичков, с которыми не угадали. Не исключаем и вариант, что Малиновский пойдет на повышение. Это будет довольно интересная история. Массимо Уголини, бывший тренер Шахтера по физподготовке, в эфире итальянского радио как-то вспомнил, как оба конкурировали еще на своих первых порах в Шахтере. Тогда штаб Луческу отдавал предпочтение Коваленко, который был моложе и якобы более перспективным. Хотя Фернандиньо, ныне хавбек Манчестер Сити, признался в разговоре с Уголини, что между Виктором и Русланом выбрал бы последнего.

На международном уровне Малиновский, в конце концов, зарекомендовал себя получше, считает бывший помощник Луческу. Коваленко же сейчас будет непросто – футбол наставника Аталанты предусматривает большую интенсивность и тактическую подкованность. К тому же, годы в размеренном темпе посредственной УПЛ трудно сравнивать даже со временем, проведенным в Бельгии. В любом случае выбор "Богини" свидетельствует, что сам игрок готов к тяжелым вызовам, а это уже заслуживает уважения, ибо предполагает желание биться и развиваться на самом высоком уровне.

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