Вест Бромвич организовал самый курьезный автогол года – роковое недопонимание игроков
21:08 - Читати українською
Даже на самом высоком уровне футболисты иногда допускают детские ошибки.
завершено
Ромен Сойерс 10’
Эзган Алиоски 31’
Джек Харрисон 36’
Родриго Морено 40’
Рафинья 72’
10’ Ромен Сойерс
31’ Эзган Алиоски
36’ Джек Харрисон
40’ Родриго Морено
72’ Рафинья
Хавбек Вест Бромвича Ромейн Сойерс открыл счет в поединке против Лидса, но его команду это не очень порадовало.
Фулхэм страдает от вспышки коронавируса – матч против Тоттенхэма под угрозой срыва
Сойерс в борьбе с соперником решил отдать пас своему голкиперу, не проверив, где тот находится. К сожалению для "дроздов", вратарь Сэм Джонстон отошел от ворот и не успел вернуться на позицию – мяч легко залетел в сетку.
После первого тайма хозяева "горели" со счетом 0:4.
"Ярмоленко спасает день для Мойеса": украинец провел матч сезона за Вест Хэм, но СМИ указали на недостатки
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter