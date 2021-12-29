Даже на самом высоком уровне футболисты иногда допускают детские ошибки.

Хавбек Вест Бромвича Ромейн Сойерс открыл счет в поединке против Лидса, но его команду это не очень порадовало.

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Сойерс в борьбе с соперником решил отдать пас своему голкиперу, не проверив, где тот находится. К сожалению для "дроздов", вратарь Сэм Джонстон отошел от ворот и не успел вернуться на позицию – мяч легко залетел в сетку.

После первого тайма хозяева "горели" со счетом 0:4.

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