Атлетико договорился со своим звездным форвардом о досрочном разрыве соглашения, информирует официальный твиттер мадридцев. Коста попросил завершить контракт по личным причинам.

Диего Коста не тренируется с Атлетико из-за желания покинуть клуб

Интересно, что на испанца уже есть звездный претендент – Арсенал. По информации AS, Коста хочет продолжить выступать в Европе, поскольку находится в хорошей форме. "Канониры" могут подписать форварда на правах свободного агента. Также на игрока претендуют клубы из Китая и Бразилии.

К слову, в текущем сезоне Коста забил 2 гола в 7 матчах чемпионата Испании. Атлетико лидирует в Ла Лиге, набрав 32 очка и имея 2 матча в запасе.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му