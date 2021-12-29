Главные тренеры и по 15 футболистов из каждой команды выбрали лучших игроков украинской Премьер-лиги в 2020 году. Интересно, что в топ-10 попали представители лишь четырех клубов – Динамо, Шахтера, Зари и Олимпика.

Динамо и Шахтер сенсационно уступили новичку по количеству игроков в символической сборной первого круга УПЛ

Первую строчку уверенно занял полузащитник Динамо Виктор Цыганков, набрав 197 баллов (39 первых мест, 28 – вторых, 24 – третьих). На втором месте оказался полузащитник Шахтера Тайсон (112 баллов), третьим стал форвард Олимпика Захедитабар Шахаб (91 балл).

Топ-10 игроков УПЛ в 2020 году:

1. Виктор Цыганков (Динамо) - 197 баллов

2. Тайсон (Шахтер) – 112

3. Захедитабар Шахаб (Олимпик) – 91

4. Николай Шапаренко (Динамо Киев) – 83

5. Владислав Кочергин (Зоря) – 67

6-7. Виталий Буяльский (Динамо Киев) – 48

6-7. Николай Матвиенко (Шахтер) – 48

8. Манор Соломон (Шахтер) – 42

9. Виталий Миколенко (Динамо) – 39

10. Марлос, Жуниор Мораес, Додо (все – Шахтер) – 31

Напомним, по правилам ежегодного референдума, который проводит издание Команда № 1, каждый (главный тренер и по 15 футболистов из каждой команды УПЛ) должен был выбрать тройку лучших футболистов чемпионата Украины в 2020 году. За первое место начислялось три очка, за второе – два, за третье – одно.

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