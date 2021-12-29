В рамках 16-го тура АПЛ было проведено три матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2020/21, 16-й тур

Брайтон – Арсенал – 0:1

Гол: Ляказетт, 66

Вест Бромвич – Лидс – 0:5

Голы: Сойерс, 10 (автогол), Алиоски, 31, Харрисон, 36, Морено, 40, Рафинья, 72

Бернли – Шеффилд Юнайтед – 1:0

Гол: Ми, 32

Брайтон в родных стенах принимал Арсенал. В стартовый состав "канониров" после травмы вернулся Обамеянг. Первый тайм прошел без особой остроты. Только один момент у "чаек" на 38-й – Джаханбахш из пределов штрафной пробил в нижний левый угол ворот, но Лено вытащил удар. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

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После перерыва лондонцы вырвались вперед. На 66-й на поле появился Ляказетт, который сразу получил точную передачу в штрафную от Сака, и вторым касанием отправил мяч в сетку. До конца матча "канониры" имели еще несколько шансов увеличить счет, однако реализовать их не удалось. Минимальная победа Арсенала – 0:1.

Лидс на выезде встречался с Вест Бромвичем. Еще в первом тайме подопечные Марсело Бьелсы устроили сопернику настоящий разгром. Они открыли счет на 10-й минуте матча благодаря ошибке защитника – Соерс отдавал на голкипера и не увидел, что тот вышел из ворот – мяч попал точно в собственные ворота. В середине тайма преимущество гостей увеличил Алиоски. На 36-й Харрисон в штрафной получил передачу от Бэмфорда и мгновенно пробил в левую девятку – без шансов для вратаря. Разгромным счет сделал Родриго на 40-й, который замкнул прострел Клиха в штрафную – 0:4

Во втором тайме игроки Лидса не думали останавливаться и на 72-й минуте Рафинья положил еще один. "Дрозды" делали жалкие попытки отквитать хотя бы один мяч, однако до конца матча нанесли лишь один удар в створ ворот. В конце концов, финальный свисток зафиксировал сокрушительную победу Лидса – 0:5.

Откровенный аутсайдер АПЛ Шеффилд Юнайтед приехал в гости к Бернли. На 32-й хозяев вывел вперед Бен Ми, который головой замкнул подачу с углового от Брэди. "Клинки" в первой половине встречи не создали ни одного опасного момента.

После перерыва темп игры замедлился. До конца встречи команды обменялись всего несколькими ударами, которые без особых проблем парировали голкиперы. Матч так и закончился с минимальным счетом в пользу Бернли – 1:0.

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