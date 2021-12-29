В чемпионате Англии могут прибегнуть к радикальным мерам, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Руководство АПЛ рассматривает вариант с остановкой розыгрыша на две недели из-за неутешительной динамики распространения COVID-19, сообщает The Telegraph.

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Пока консультации имеют неформальный характер, но ряд клубов считают такой шаг необходимым. После последнего тестирования представителей элитного дивизиона Англии 18 человек получили положительные результаты.

Напомним, поединок 16-го тура АПЛ Эвертон – Манчестер Сити отменили из-за вспышки пандемии в лагере "горожан".

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