Матч Саутгемптон – Вест Хэм Юнайтед стартовал в 20:00 по Киеву. Встречались 9 и 10 команды Премьер-лиги – в случае победы "молотки" догоняли "святых" в турнирной таблице по набранным очкам. И Саутгемптон, и Вест Хэм не могли выиграть уже 3 матча чемпионата, добыв в этих поединках лишь по 2 очка.

Андрей Ярмоленко впервые в сезоне 2020/21 вышел в стартовом составе на матч Английской Премьер-лиги, а всего это уже 8-е появление украинца на поле в текущем чемпионате. В прошлом туре 31-летний вингер удачно вышел на замену в поединке против Брайтона, приняв участие в двух голевых атаках своей команды. На противостояние с Саутгемптоном Дэвид Мойес отдал предпочтение именно Ярмоленко, а Джаррод Боуэн оказался в запасе. Правда, заметим, что шотландец применил серьезную ротацию, ведь Вест Хэм вошел в серьезный график, играя через 2 дня на третий.

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Уже на первых секундах игры Че Адамс пробил из пределов штрафной – Фабиански забрал мяч, но после этого ассистент арбитра поднял флажок, сигнализируя об офсайде. На 6-й минуте Дэнни Ингз разобрался с двумя оппонентами и поразил дальний угол, однако взятие ворот было отменено из-за положения вне игры у Адамса. Активнее начали "святые", тогда как Вест Хэм в первые минуты не провел ни одной содержательной атаки, а Андрей Ярмоленко, по сути, играл без мяча. "Молотки" исполнили ряд стандартов, однако никакой опасности у ворот Маккарти это не принесло. Правда, и Саутгемптон не форсировал события у чужих ворот – абсолютно без моментов в первые полчаса. Самым памятным эпизодом стал момент Доусона, который вместо удара по мячу едва не вырубил соперника ударом в шею. Обошлось.

На 40-й минуте Ярмоленко эффектно посадил Бертранда на желтую карточку (победителя ЛЧ в составе Челси, к слову), но стандарт снова не привел к опасности. В следующей атаке навес украинца замыкал Фредерикс, однако голкипер забрал мяч. Оживился Вест Хэм в конце тайма, а Саутгемптон испортил классный штрафной, но нули – вполне логичный итог первой 45-минутки на Сент-Мэри.

После перерыва команды продолжили играть в том же духе, с минимум опасности у чужих ворот. Андрей Ярмоленко не выделялся, только получил желтую карточку за явный фол против соперника – второе предупреждение для украинца в чемпионате. Саутгемптон больше контролировал мяч, но моментов так и не было, а падение Уолкотта в штрафной площадке осталось без внимания арбитра. Соучек в своем фирменном стиле выиграл воздух после подачи со штрафного, но пробил слабо.

На 73-й минуте Ярмоленко покинул поле, вместо него вышел Боуэн. Украинец снова завершил матч без результативного действия, но сыграл наибольшее количество игровых минут в текущем чемпионате. Оценка 6.5 от Sofa Score – худший балл в составе Вест Хэма.

Бенрама, который тоже вышел на замену, создал себе классный шанс – пожалуй, лучший в матче, но пробил во вратаря. В конце концов, 0:0 – обе команды продолжили безвыигрышную серию и завершили 2020 год в середине таблицы. Уже 1 января команда Андрея Ярмоленко сыграет против Эвертона – Дэвид Мойес едет в гости к клубу, в котором сделал себе имя.