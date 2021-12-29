Парижане решили разорвать соглашение с немцем после "детального анализа спортивной ситуации", говорится на официальном сайте парижан.

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"Я хотел бы поблагодарить Тухеля и его тренерский штаб за все, что они отдали клубу. Томас вложил в свою работу много энергии и страсти, и, конечно, мы будем помнить добрые времена, в которые мы были вместе. Я желаю ему всего наилучшего в будущем", – приводит слова президента клуба Нассера Аль-Хелаифи пресс-служба ПСЖ.

Напомним, немецкий специалист выводил ПСЖ в финал ЛЧ, но в нынешнем сезоне дела команды не самые лучшие. В чемпионате Франции парижане расположились третьими в турнирной таблице Лиги 1, только на один зачетный пункт отставая от лидера Лиона. В Лиге чемпионов ПСЖ с большими проблемами финишировал первым в группе с МЮ, РБ Лейпциг и Башакшехиром. В 1/8 ЛЧ парижане встретятся с Барселоной.

К слову, вероятными причинами прекращения сотрудничества Тухеля с ПСЖ медиа называют непростые отношения немца с руководством парижан и ухудшенные отношения в раздевалке после матча ЛЧ с Башакшехиром. Главным претендентом на место Томаса называют Маурисио Почеттино.

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