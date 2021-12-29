"В Италии есть такая традиция: под Новый год выбрасывать старые и ненужные вещи. Представительство итальянцев в украинском футболе – значительное, поэтому и традиции нужно соблюдать.

"Обленились, ходят себе, как тушканчики": Кварцяный раскритиковал введение VAR в футболе

В Комитете арбитров решили избавиться от хлама. Три фамилии – Можаровский, Труханов и Кутаков – больше мы не увидим среди судейских назначений на игры УПЛ и ПФЛ. В самом Комитете арбитров тоже произошли изменения, Годулян и Шандор-старший отправились на заслуженный отдых. И это не финал, летом ждите продолжения...", – говорится в публикации Telegram-канала Тайны футбола.

Добавим, что 44-летний Можаровский отработал 3 матча в текущем сезоне, столько же у его ровесника Труханова. Кутаков на год младше и имеет на один матч меньше.

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