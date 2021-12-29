Во время последнего трансферного окна Бавария предлагала 70 млн евро за бразильца, но "горняки" отказались, утверждаетBolavip.

"Я очень спокоен к интересу топ-клубов": Тете успокоил болельщиков Шахтера

Шахтер убежден, что в будущем Тете будет стоить еще больше. Кроме того, дончанам придется делиться с первым клубом вингера – Гремио, который имеет право на 15% от суммы следующей продажи игрока. Еще 3% нужно будет заплатить бразильцам за воспитание звезды. В феврале Шахтеру следует ожидать новых предложений от состоятельных европейских клубов – Манчестер Сити, Реал, Лестер и Ньюкасл проявляют интерес к Тете.

Добавим, что контракт бразильца с Шахтером рассчитан до лета 2023, нынешняя цена за Transfermarkt – 17 млн ​​евро. В текущем сезоне вингер провел 19 матчей, отличился 2 голами и 4 ассистами.

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